Поліції відомо про один вибух у автомобілі співробітника ГУР, вибухівку було закладено знизу машини

Поліція має інформацію про один вибух у автомобілі, унаслідок якого загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, полковник Максим Шаповал, тип вибухівки не встановлений, розповів начальник заступника голови Національної поліції України - начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

Можливо, додатково якийсь пролунав трохи пізніше, але після вивчення ми вже можемо розділити - через скільки пролунав другий, якби він був ", - сказав А.Крищенко в ефірі телеканалу "112. Україна" у вівторок.

Він зазначив, що наразі важко сказати, якого типу була вибухівка, відомо лише, що її було закладено знизу автомобіля. "Після експертизи вже буде з'ясовано: у тому чи іншому місці автомобіля (закладено вибухівку – ІФ), тип вибухівки, а також кількість буде пізніше встановлено", - сказав начальник київського главку.

Тіло загиблого військового, за словами А. Крищенка, сильно пошкоджено унаслідок вибуху.

Інші постраждалі - двоє перехожих, що дістали незначні травми - від госпіталізації відмовилися. З ними правоохоронці проводитимуть роботу, як і з родичами загиблого.

"Звичайно, допитуватимуть як свідків. Усі, хто був свідками випадків - усіх допитають для встановлення обставин", - зазначив А. Крищенко.

Як повідомлялося, раніше у вівторок у Солом’янському районі м. Києва стався вибух автомобіля, унаслідок якого загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал.

Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко повідомив, що в результаті підриву автомобіля було вбито військового Збройних сил України 1978 р. н., а саму надзвичайну подію правоохоронці кваліфікували за статтею "теракт".