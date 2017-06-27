Хакерська атака. "Роснефть" повідомила про атаку на свої сервери

Серверы "Роснефти" подверглись "мощной хакерской атаке", сообщила компания в своем аккаунте в Твиттере.

"По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы", - сообщила "Роснефть".

По словам одного из сотрудников "Роснефти", вирус-вымогатель сообщает о том, что файлы на компьютере зашифрованы, и требует перевести по указанному адресу эквивалент $300 в биткоинах за восстановление работоспособности. На экранах пользователей вирус "представляется" как WannaCry (массово распространялся в мае, в последние недели о его активности информации не было).