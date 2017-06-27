Події

15:37 27.06.2017

Хакерська атака: Державні органи, великі банки, «Київенерго», «Нова пошта» і «Укртелеком» вже піддалися хакерській атаці

Локальні комп'ютерні мережі найбільших вітчизняних банків, мережі енергокомпанії «Київенерго», «Укртелекому» і «Нової пошти" постраждали від хакерської атаки. Жертвами атаки стають і мережі інших компаній. За даними представників компаній, щоб убезпечитися, власники відключають інтернет і пов'язані з ним послуги.

Як повідомляють джерела в компаніях, комп'ютери виявилися заражені вірусом, з алгоритмом схожим WannaCry (вірус вимагач).

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Хакерська атака: Державні органи, великі банки, «Київенерго», «Нова пошта» і «Укртелеком» вже зазнали хакерської атаки

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