Хакерська атака: Державні органи, великі банки, «Київенерго», «Нова пошта» і «Укртелеком» вже піддалися хакерській атаці

Локальні комп'ютерні мережі найбільших вітчизняних банків, мережі енергокомпанії «Київенерго», «Укртелекому» і «Нової пошти" постраждали від хакерської атаки. Жертвами атаки стають і мережі інших компаній. За даними представників компаній, щоб убезпечитися, власники відключають інтернет і пов'язані з ним послуги.

Як повідомляють джерела в компаніях, комп'ютери виявилися заражені вірусом, з алгоритмом схожим WannaCry (вірус вимагач).