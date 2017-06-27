Події

15:39 27.06.2017

Київський метрополітен також повідомляє про хакерські атаки

КП "Київський метрополітен" із понеділка повідомляє про хакерську атаку на них, унаслідок чого наразі заблоковано функцію оплати банківськими картками.

"Плата за банківські картки в підземці наразі неможлива. Хакерська атака. Безконтактні карти метро працюють у звичайному режимі", - зазначається в опублікованому близько 15.00 у вівторок на сторінці Київського метрополітену в соціальних мережах Facebook повідомлені.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", столичний метрополітен не єдина організація, яка зазнала хакерської атаки. Серед постраждалих від дій вірусу, зокрема, компанії "Київенерго" та "Укренерго", деякі держбанки.

Також у вівторок удень Національний банк України попереджає банки та інших учасників фінансової сфери про зовнішню хакерську атаку невідомим вірусом на кілька українських банків, а також деяких підприємств комерційного та державного секторів.

"У результаті цих кібератак ці банки зазнають складнощів із обслуговуванням клієнтів і здійсненням банківських операцій", - підтвердили в НБУ інформацію у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна". У Нацбанку зазначили, що наразі посилено заходи безпеки та протидії хакерським атакам усіх учасників фінансового ринку.

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