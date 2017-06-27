Київський метрополітен також повідомляє про хакерські атаки

КП "Київський метрополітен" із понеділка повідомляє про хакерську атаку на них, унаслідок чого наразі заблоковано функцію оплати банківськими картками.

"Плата за банківські картки в підземці наразі неможлива. Хакерська атака. Безконтактні карти метро працюють у звичайному режимі", - зазначається в опублікованому близько 15.00 у вівторок на сторінці Київського метрополітену в соціальних мережах Facebook повідомлені.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", столичний метрополітен не єдина організація, яка зазнала хакерської атаки. Серед постраждалих від дій вірусу, зокрема, компанії "Київенерго" та "Укренерго", деякі держбанки.

Також у вівторок удень Національний банк України попереджає банки та інших учасників фінансової сфери про зовнішню хакерську атаку невідомим вірусом на кілька українських банків, а також деяких підприємств комерційного та державного секторів.

"У результаті цих кібератак ці банки зазнають складнощів із обслуговуванням клієнтів і здійсненням банківських операцій", - підтвердили в НБУ інформацію у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна". У Нацбанку зазначили, що наразі посилено заходи безпеки та протидії хакерським атакам усіх учасників фінансового ринку.