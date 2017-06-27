Відділення та контакт-центр "Нової пошти" не можуть обслуговувати клієнтів через вірусну атаку

Масована атака вірусом "Petya.A" на інформаційні системи відділення та контакт-центр компанії "Нова пошта" (Київ) у вівторок призвела до тимчасової неможливості обслуговування клієнтів.

"Ми докладемо всіх зусиль для відновлення роботи найближчим часом. Дякуємо за розуміння, обіцяємо інформувати про перебіг подій", - повідомила компанія на сторінці Facebook.

"Нова пошта" заснована в 2001 році. Є лидером на українському ринку доставки.

Мережа компанії складається більше ніж з 2,3 тис. відділень по всій країні.

У 2016 році "Нова пошта" доправила понад 100 млн відправлень