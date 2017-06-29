Трансляція прес-конференції на тему "СЕТАМ та Державна виконавча служба: результати роботи, протидія корупції та кіберзлочинності"

У четвер, 29 червня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "СЕТАМ та Державна виконавча служба: результати роботи, протидія корупції та кіберзлочинності". Учасники: заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Сергій Шкляр, генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов, народний депутат України Ігор Алексєєв (вул. Рейтарська, 8/5-А). Акредитація ЗМІ до 12:00 29 червня, (093) 811-47-50, v.shuida@setam.net.ua (Володимир Шайда).