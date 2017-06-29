Події

13:30 29.06.2017

Трансляція прес-конференції на тему "СЕТАМ та Державна виконавча служба: результати роботи, протидія корупції та кіберзлочинності"

У четвер, 29 червня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "СЕТАМ та Державна виконавча служба: результати роботи, протидія корупції та кіберзлочинності". Учасники: заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Сергій Шкляр, генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов, народний депутат України Ігор Алексєєв (вул. Рейтарська, 8/5-А). Акредитація ЗМІ до 12:00 29 червня, (093) 811-47-50, v.shuida@setam.net.ua (Володимир Шайда).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рух великовагового автотранспорту в Києві в денний час обмежується

У Києві 16 людей отруїлися суші в ресторані

Доступ до ЕДЕБО відновлено після тимчасового обмеження у зв'язку з профілактикою через кібератаки - Міносвіти

Прокуратура подала апеляцію на розмір застави для Гужви

Бізнесмени занепокоєні захистом своїх інвестицій і інтелектуальної власності в Україні

ОСТАННЄ

НКЦПФР кваліфікує кібератаку як форс-мажорні обставини

На склади ЗСУ починаються поставки різної армійської амуніції, зокрема захисної

Tullow Oil прогнозує скорочення видобутку газу в Європі

На суді у справі про держзраду Януковича держобвинувачі зачитали обвинувальний акт

Біля кордону з РФ прикордонники затримали авто з товарами до військової техніки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog9728.html
РЕКЛАМА