Події

17:24 27.06.2017

До кіберполіції надійшло 22 повідомлення про хакерські атаки

У Національній поліції України повідомляють про 22 повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів, фахівці кіберполіції працюють над нерозповсюдженням вірусу та ліквідацією його наслідків, повідомляє спікер Національної поліції Ярослав Тракало.

"На сьогодні до Департаменту кіберполіції НПУ надійшли вже 22 повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів. Це повідомлення як від державних, так і від приватних установ", - написав Я.Тракало у вівторок на своїй сторінці у Facebook.

По його словам, серед інших є звернення й від одного з мобільних операторів.

Аналогічні повідомлення про кібератаки, як зазначає спікер Нацполіції, надходять і від регіональних представництв Департаменту киберполіції.

Після отримання таких повідомлень на місце виїжджають спеціалісти Департаменту кіберполіції та інших профільних служб, що працюють над протидією вірусу, а також ліквідації його наслідків", - написав спікер Національної поліції.

Наразі офіційний сайт МВС України також не працює через кібератаку.

"Друзі! Офіційний сайт МВС не працює через кібератаку. Слідкуйте за нашими новинами на офіційній сторінці у FB і TW", - зазначається у повідомленні МВС у мікроблозі в "Твіттері".

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