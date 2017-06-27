Інформсистеми АП працюють у штатному режимі

Інформаційні системи Адміністрації президента України працюють у штатному режимі, заявив заступник голови АП Дмитро Шимків.

"Інформаційні системи і команда кіберзахисту АП України працюють у штатному режимі, але з підвищеним рівнем уваги до ситуації, що відбувається в інших державних інституціях через кібератаку", - написав Д.Шимків на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

За його словами, відсутність інвестицій у людський капітал, інформаційну інфраструктуру, технологічні та організаційні процеси кіберзахисту є недбальством. "Головне у кіберборотьбі - люди! Дякую IT- команді АПУ за службу і професіоналізм, і головне, що слідкуєте за подіями у сфері кіберзахисту та підвищуєте кваліфікацію", - зазначив він.

Д.Шимків додав, що команда АП відбила схожі атаки кілька місяців тому і вжила відповідних технологічних заходів для закриття потенційних зон атаки.

"Доручив команді допомогти ІТ-командам інших інституцій у поточній ситуації", - написав заступник голови АП.