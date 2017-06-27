Кібератака енергосистемі України не загрожує - глава "Укренерго"

Реальної загрози для енергосистем України масова кібератака, шо почалася ще у неділю, не становить, повідомив глава НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Реальної загрози для енергосистеми цей вірус не становить, професіоналізм наших диспетчерів та інженерів надає змогу керувати ОЕС України і за відсутності частин програмних комплексів, що працюють під операційною системою Windows. Сподіваюсь, скоро проблему буде вирішено", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словам, атака аналога вірусу WannaCry була здійснена і на комп'ютери "Укренерго". "Робота адміністративного персоналу сьогодні точно не покаже рекорду продуктивності (більшість комп'ютерів вимкнені або відключені від мережі), окрім спеціалістів зі сфери IT - у них попереду безсонна ночі, а, можливо, й не одна", - пожартував В.Ковальчук.

Глава "Укренерго" також наголосив, що всі державні установи та підприємства мають об'єднати зусилля з приватним сектором у налагодженні механізмів захисту від сучасних форм тероризму.

Раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявили, що Об'єднана енергосистема (ОЕС) України працює безперебійно, незважаючи на втручання у роботу комп'ютерних систем підприємств енергетичного комплексу.

Як повідомлялося, комп'ютерні мережі Кабміну, Київської міської державної адміністрації, десятків державних і приватних великих банків та компаній у вівторок стали жертвами масової вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їх операцій.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних та міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію роботи ОЕС. НЕК є державним підприємством, що перебуває в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.