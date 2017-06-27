Роботу інформсистем Львівської міської ради призупинено через технічний збій

Роботу інформаційних систем Львівської міської ради призупинено у зв'язку з технічними збоями, зазначається в повідомленні міської ради на сторінці в соціальних мережах Facebook.

"У зв'язку з технічними збоями на невизначений час призупинено роботу інформаційних систем Львівської міської ради", - зазначається у повідомленні з посиланням на директора КП "Міський центр інформаційних технологій" Андрія Вишневського.

Зокрема, призупинено документообіг та роботу центрів надання адміністративних послуг Львова.