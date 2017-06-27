Події

17:34 27.06.2017

Роботу інформсистем Львівської міської ради призупинено через технічний збій

Роботу інформаційних систем Львівської міської ради призупинено у зв'язку з технічними збоями, зазначається в повідомленні міської ради на сторінці в соціальних мережах Facebook.

"У зв'язку з технічними збоями на невизначений час призупинено роботу інформаційних систем Львівської міської ради", - зазначається у повідомленні з посиланням на директора КП "Міський центр інформаційних технологій" Андрія Вишневського.

Зокрема, призупинено документообіг та роботу центрів надання адміністративних послуг Львова.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Основна версія теракту проти співробітника ГУР - російський слід

Кібератака в Україні здійснювалася за допомогою раніше відомого, але модифікованого вірусу

Національний координаційний центр кібербезпеки працює в режимі швидкого реагування

Причиною масштабної атаки на компанії Росії та України є вірус-шифрувальник Petya

Кібератака енергосистемі України не загрожує - глава "Укренерго"

ОСТАННЄ

Матіос спростовує комерційний мотив убивства співробітника ГУР

ЧАЕС перейшла на радіаційний моніторинг у ручному режимі через кібератаку

Інформсистеми АП працюють у штатному режимі

До кіберполіції надійшло 22 повідомлення про хакерські атаки

Порошенко у середу візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Конституції

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА