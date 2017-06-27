Причиною масштабної атаки на компанії Росії та України є вірус-шифрувальник Petya

Причиною масштабної атаки на нафтові, телекомунікаційні та фінансові компанії в Росії та Україні є вірус-шифрувальник Petya, передали "Інтерфакс" у прес-службі компанії Group-IB, що спеціалізується на комп'ютерній безпеці та захисті від кіберзагроз.

"Вірус блокує комп'ютери і вимагає $300 у біткоїнах. Атака почалася близько 14:00. Спосіб розповсюдження в локальній мережі аналогічний вірусу WannaCry", - повідомила Group-IB.

Серед жертв кібератаки виявилися російські комп'ютерні мережі "Башнефть", "Роснефть", українські компанії "Запоріжжяобленерго", "Дніпроенерго" та "Дніпровська електроенергетична система". Атак в Україні зазнали Mondelez International, Ощадбанк, Марс, "Нова Пошта", Nivea, TESA та ін. Хакерська атака також позначилася на роботі Київського метрополітену, атаковані державні комп'ютери України, магазинів "Ашан", українських операторів ("Київстар", LifeCell, "Укртелеком"), ПриватБанку, повідомляє Group-IB. Аеропорт "Бориспіль", ймовірно, також зазнав хакерської атаки.

Спеціалісти Group-IB встановили, що нещодавно вірус-шифрувальник Petya використовувала група Cobalt для приховування слідів цільової атаки на фінансові установи.