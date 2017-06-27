Національний координаційний центр кібербезпеки працює в режимі швидкого реагування

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що у зв'язку з масштабною кібератакою Національний координаційний центр кібербезпеки працює за протоколом швидкого реагування, держустанови, що належать до захищеного контура, не постраждали.

"У зв'язку з потужною кібератакою на інформаційні системи широкого спектру, Національний координаційний центр кібербезпеки працює за протоколом швидкого реагування. Усі державні установи, які виконували рекомендації Національного координаційного центру кібербезпеки і були зараховані до захищеного контура(захищений вузол інтернет-доступу) не постраждали", - цитує О.Турчинова прес-служба РНБО.

За його словами, наразі фахівці з питань кібербезпеки в оперативному режимі надають допомогу державним установам, які через суб'єктивні причини не ввійшли до захищеного контура, об'єктам критичної інфраструктури, а також банківському сектору.

О.Турчинов також вказав, що зараз, попередньо аналізуючи вірус, "можна говорити про російський слід".

Секретар РНБО наполягає на тому, що рішення Національного координаційного центру кібербезпеки – є не факультативом, а обов'язковим до виконання всіма державними установами ".

"Йдеться про необхідність усім держзакладам увійти до захищеного контура Інтернету і виконувати усі вимоги фахівців з кібербезпеки. Також рекомендуємо зробити це і банківським установам, передусім державним", - наголосив він.