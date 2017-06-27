ЧАЕС перейшла на радіаційний моніторинг у ручному режимі через кібератаку

Чорнобильська АЕС перейшла на радіаційний моніторинг промислових майданчиків у ручному режимі через кібератаку, повідомляє прес-служба Державного агентства з управління зоною відчуження.

У зв'язку з кібератакою не працює сайт Чорнобильської АЕС. Усі технологічні системи станції працюють у звичайному режимі. Через тимчасове відключення системи Windows радіаційний моніторинг промислового майданчика здійснюється в ручному режимі", - зазначається в повідомленні у вівторок.

Як повідомлялося, сьогодні відбулася атака аналога вірусу WannaCry на комп'ютери "Укренерго", комп'ютерні мережі Кабміну, Київської міської державної адміністрації, десятків державних і приватних великих банків та компаній.