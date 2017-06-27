Події

18:20 27.06.2017

Кібератака в Україні здійснювалася за допомогою раніше відомого, але модифікованого вірусу

Порушення роботи комп'ютерних мереж здійснювалося за допомогою раніше відомого, але модифікованого вірусу-ransomware (вірусу-вимагача), який наразі вивчають, повідомляє прес-центр Служба безпеки України.

"Наразі спеціалісти СБУ спільно з Державним департаментом зв'язку, Департаментом кіберполіції, представниками антивірусних лабораторій вивчають види шкідливого програмного забезпечення та розробляють шляхи його нейтралізації. Найближчим часом будуть розроблені та надані рекомендації щодо захисту від такої кібератаки", - повідомляється на сайті Спецслужби.

За попередньою оцінкою, зараження було сплановано заздалегідь і відбувалося в кілька етапів.

У СБУ зазначають, що масштабна кібертрака у вівторок спрямована проти об'єктів критичної інформаційної інфраструктури енергогенерувальних та енергозбережних компаній, об'єктів транспорту, кількох банківських установ, телекомунікаційних компаній. Постраждали також приватні суб'єкти підприємницької діяльності.

У мікроброзі кіберполіції України в "Твіттері" також зазначено: "Спільно з командою Talos із Cisco, ДКІБ СБУ (Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України - ІФ) та ДССЗЗІ (Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України - ІФ) створено Оперативну робочу групу для вирішення ситуації, пов'язаної з вірусною атакою".

Напрацьовані рекомендації одразу будуть опубліковані на усіх доступних ресурсах, запевнили в кіберполіції.

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