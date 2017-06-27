Основна версія теракту проти співробітника ГУР - російський слід

Слідство розглядає російський слід як основну версію в теракті, унаслідок якого у вівторок уранці в Києві загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, полковник Максим Шаповал, заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Основна версія слідства - російський слід. Інші деталі розслідування намагатимемося у рамках дозволеного і можливого коментувати з певною періодичністю", - сказав А.Матіос на брифінгу у вівторок у Києві.

Він вказав на абсурдність будь-яких версій стосовно комерційної діяльності.

За словами А.Матіоса, слідством займаються чотири військові прокурори.