Події

18:41 27.06.2017

Матіос спростовує комерційний мотив убивства співробітника ГУР

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос спростовує інформацію про те, що мотивом загибелі співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Максима Шаповала є комерційні інтереси.

"Будь-яка мотивація щодо будь-якої комерціалізації діяльності або мотивів здійснення злочину внаслідок будь-яких комерційних інтересів є, вибачте, абсурдною та недоречною", - сказав А. Матіос на брифінгу в Києві у вівторок.

Він наголосив, що за цією справою працюють кращі слідчі Військової прокуратури, четверо прокурорів, представники інших правоохоронних органів. "Національна політика дуже професійно проводить у нашій присутності огляд місця події. Не можу коментувати багатьох речей", - додав головний військовий прокурор.

Він розповів, що, як керівник розслідування цього теракту, доповів про проведену роботу керівництву держави. "Я повідомив про основні позиції, встановлені наразі. Були розглянуті в комплексі (ці події - ІФ) відносно до інших подій, що відбуваються", - сказав головний військовий прокурор.

Також А.Матіос додав, що теракт вчинено професіоналами, і сила вибухового пристрою була дуже потужною.

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