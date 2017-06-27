Події

19:15 27.06.2017

Бойовики 10 разів обстріляли позиції сил АТО у вівторок

Незаконні збройні формування 10 разів обстріляли позиції сил АТО на сході України у вівторок станом на 18: 00, загиблих і поранених унаслідок цього обстрілу немає, повідомляє прес-центр штабу АТО у своєму зведенні, опублікованому в соцмережі Facebook.

"Порівняно з попереднім днем кількість ворожих збройних провокацій дещо виросла. На цю годину бойовики 10 разів обстрілювали опорні пункти Збройних сил України. Неодноразово сьогодні супротивник застосовував і міномети різних калібрів. Втрат серед бійців сил АТО унаслідок ворожого обстрілу сьогодні не було", - зазначається в повідомленні.

На приморському (маріупольському) напрямку незаконні озброєні формування неодноразово обстрілювали зі стрілецької зброї позиції сил АТО поблизу Гнутового і Павлополя, а уранці з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї випустили півтора десятки 82-мм мін по позиціях у Мар’їнці.

На донецькому напрямку бойовики вночі обстрілювали з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї позиції в передмісті Авдіївки, а удосвіта з 120-мм мінометів і зенітної установки - укріплення сил АТО у пгт Луганське Бахмутського району на Світлодарській дузі. Крім того, уранці і в другій половині дня бойовики з 82-мм мінометів, гранатометів різних модифікацій і стрілецької зброї обстрілювали позиції сил АТО у селищі Кам'янка Ясинуватського району.

На луганському напрямку ситуація частково стабілізувалися: бойовики лише раз обстріляли один з опорних пунктів сил АТО з 82-мм мінометів.

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