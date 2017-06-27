Події

19:21 27.06.2017

СБУ оприлюднила рекомендації, як убезпечити себе від вірусу Petya.A

Служба безпеки України пропонує кілька рекомендацій, зважаючи на масштабну кібератаку через розповсюдження шифрувальника файлів Petya.A.

Рекомендації опубліковані на сайті СБУ(https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3643#sthash.0PTpqO8L.dpbs), а також на сторінці у Facebook.(https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/1958917667671562).

СБУ, зокрема, рекомендує у жодному разі не перезавантажувати увімкнений працюючий комп'ютер, якщо є підозра, що він може бути заражений - вірус спрацьовує при перезавантаженні та зашифровує усі файли, що містяться на комп'ютері.

Треба зберегти усі найцінніші файли на окремий, не підключений до комп'ютера носій, в ідеалі - резервну копію разом з операційною системою.

Крім того, слід переконатися, що на усіх комп'ютерних системах встановлене антивірусне програмне забезпечення функціонує належним чином і використовує актуальні бази вірусних сигнатур. За необхідності - встановити і оновити антивірусне програмне забезпечення.

Для зменшення ризику зараження треба уважно ставитися до усієї електронної кореспонденції, не завантажувати і не відкривати вкладень у листах з невідомих адрес. У разі отримання листа з відомою адресою, яка викликає підозру щодо його змісту, - написати чи зателефонувати відправнику та підтвердити факт надсилання листа.

СБУ також радить зробити резервні копії усіх критично важливих даних.

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