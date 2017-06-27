Події

19:35 27.06.2017

ДФС тимчасово призупинила з 18:00 27 червня прийом електронних документів через кібер-атаки

Державна фіскальна служба (ДФС) у вівторок зафіксувала потужну хакерську атаку на свою комп'ютерну мережу, в зв'язку з чим відключені її некритичні елементи і в окремих випадках може спостерігатися незначне зниження швидкості обробки інформації.

"У штатному режимі працює митне оформлення. Прийом електронних документів (звітності, податкових накладних та інших) тимчасово призупинено з 18:00 27 червня 2017 року", - повідомляється на сторінці ДФС в мережі Facebook у вівторок.

Фіскальне відомство уточнює, що всі електронні документи, що надійшли в ДФС до 18:00, будуть оброблені днем ​​прийняття.

Служба також вказує, що заблокована робота відділень банків в пунктах пропуску на державному кордоні.

"ДФС повідомляє про досягнуту домовленість з Укргазбанком, уповноваженим банком на здійснення розрахунків з державним бюджетом по митних платежах, про забезпечення прийому платежів в автономному режимі", - наголошується в повідомленні.

ДФС підкреслює, що зараз ситуація з роботою комп'ютерної мережі ДФС контрольована, вживаються заходи для повної нейтралізації втручання.

Як повідомлялося, у вівторок комп'ютерні мережі Кабміну, десятків державних і приватних великих банків і компаній стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їх операцій. Експерти попередньо називають її найбільшою подібною кібер-атакою в Україні.

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