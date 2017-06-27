Події

19:39 27.06.2017

Вбивства полковника СБУ Хараберюша в Маріуполі і співробітника ГУР Шаповала в Києві організовані за участю російських спецслужб

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов зазначає російський слід у теракті проти співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Максима Шаповала, а також вказує на схожість сценарію вбивства полковника СБУ Олександра Хараберюша.

"Сьогодні в результаті терористичного акту в Києві був убитий один з кращих українських військових розвідників Максим Шаповал, який брав активну участь у захисті Української держави від російської навали", - сказав О.Турчинов на оперативній нараді у вівторок, повідомляє прес-служба РНБО.

За його словами, цей терористичний акт був здійснений за таким же сценарієм, як і вбивство українського контррозвідника полковника А.Хараберюша в березні.

"Є всі підстави вважати, що ці вбивства сплановані й організовані за безпосередньої участі російських спецслужб", - зазначив секретар РНБО.

"Цей терористичний акт спрямований на залякування і дестабілізацію ситуації в державі. Не випадково теракт збігся за часом з масштабною кібератакою, яка має також російський слід", - підкреслив він.

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