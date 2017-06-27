Сервісні системи ЛМР припинили роботу через вірус "Petya.A"

Сервісні системи Львівської міської ради припинили роботу через вірус "Petya.A", повідомив на сторінці ЛМР в соцмережі Facebook директор КП "Міський центр інформаційних технологій" (ГЦІТ) Андрій Вишневський.

"Орієнтовно о 15.00 фахівці служби інформаційної підтримки ГЦІТ виявили 5 заражених вірусом "Petya.A" комп'ютерів в головному офісі ЦПАП Львова, після чого було прийнято рішення призупинити роботу всіх внутрішніх систем міськради і всіх мереж", - пише А.Вишневський.

За його словами, нині всі сервіси структурних підрозділів міськради відключені. Системні адміністратори працюють над тим, щоб створити резервні копії всіх важливих систем міста та відновити їх роботу.

"Зараз міськрада працює в ручному режимі, ГЦІТ працює над створенням повної резервної копії всіх систем і спробує відновити їх роботу. Перш за все, мова йде про центри надання адміністративних послуг та порталу Львівської міськради", - розповів А.Вишневський.