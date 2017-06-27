Тіллерсон у доповіді про торгівлю людьми в світі, розповів про створені в РФ корейські "трудові табори"

РФ не повністю відповідає стандартам в сфері ліквідації торгівлі людьми, одна з серйозних проблем - робота на території РФ громадян КНДР, заявляють в Держдепі.

У щорічній доповіді відомства про торгівлю людьми на планеті, яку у вівторок представив держсекретар США Рекс Тіллерсон, відзначається, що "уряд Росії не повністю відповідає мінімальним стандартам по знищенню торгівлі людьми і не докладає значних зусиль, щоб це робити".

"Уряд (РФ - ІФ) підтримував, а нещодавно розширив двосторонні угоди з КНДР, в рамках яких на російських землях діяли трудові табори КНДР, і тисячі північнокорейських робітників піддавалися примусовій праці", - наголошується в доповіді.

За даними держдепартаменту, "КНДР відправляє щорічно приблизно 20 тисяч північнокорейських громадян для роботи в різних секторах", в тому числі на російському Далекому Сході. Крім того, наголошується в доповіді, ще близько 30 тисяч громадян КНДР офіційно зареєстровані в РФ і, за повідомленнями, їх також примушують до праці.

"Угода 2016 року між Росією і КНДР може посилити ці умови, дозволивши російській владі видворяти північнокорейських "нелегальних" мігрантів на території Росії, потенційно навіть тих, хто має статус біженця, не дивлячись на повідомлення про те, що влада КНДР заарештовує, позбавляє свободи, примушує до праці, катує і іноді страчує жертв торгівлі людьми, що повертаються на батьківщину", - наголошується в документі.