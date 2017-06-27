Події

20:07 27.06.2017

Кілька страхових компаній і МТСБУ зазнали хакерської атаки

Страхові компанії "ПЗУ Україна", "ІНГО Україна", а також Моторне (транспортне) страхове бюро України зазнали хакерської атаки у вівторок.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна у прес-службі Моторного бюро, через хакерську атаку постраждала внутрішня мережа: відсутній доступ співробітників до Централізованої бази даних (ЦБД). Водночас доступ ззовні не змінився і для страхувальників ЦБД працює в колишньому режимі.

Від хакерської атаки постраждала зовнішня і внутрішня мережа СК "ПЗУ Україна". Як повідомили в компанії, IT-фахівці роблять усе можливе, щоб захистити сервери і відновити роботу мережі. У компанії також зазначили, що клієнтів із ДМС обслуговують у звичайному режимі, а ось "збитники" наразі призупинили обробку страхових подій.

У АСК "ІНГО Україна" повідомили, що компанія також постраждали від хакерської атаки. Конфіденційна інформація за договорами страхування, а також персональні дані контрагентів і клієнтів не постраждали.

Компанія продовжує виконувати узяті на себе зобов'язання з обслуговування клієнтів

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