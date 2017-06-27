Нацбанк України продовжив роботу системи електронних платежів до 20:00

Роботу системи електронних платежів (СЕП) Національного банку України (НБУ) у вівторок продовжено до 20:00, зазначається в повідомленні на сторінці регулятора в мережі Facebook.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Нацбанку, продовження пов'язане з кібератакою, якої зазнали кілька українських банків.

"Через ці кібератаки (постраждалі) банки зазнають складнощів із обслуговуванням клієнтів і здійсненням банківських операцій", - повідомили раніше в НБУ у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".