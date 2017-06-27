Події

20:11 27.06.2017

"Нова пошта" відновила роботу відділень після кібератаки

Компанія "Нова пошта", що зазнала у вівторок кібератаки вірусом "Petya.A", відновила роботу відділень, "особистого кабінету", сайта компанії і системи API, зазначається в повідомленні на її сайті.

"28 червня (офіційне свято День Конституції - ІФ) усі відділення "Нової пошти" працюватимуть за графіком суботи", - повідомила компанія.

Вона уточнила, що команда служби доставки також обслуговуватиме клієнтів.

"Нова пошта" заснована в 2001 році. Є лідером на українському ринку доставки. Мережа компанії складається більш ніж з 2,3 тис. відділень по всій країні, у 2016 році "Нова пошта" доправила понад 100 млн відправлень.

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