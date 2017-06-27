Посол України в Румунії вручив держсекретарю МЗС Румунії копії вірчих грамот

Посол України в Румунії Олександр Баньков вручив копії вірчих грамот державному секретарю МЗС Румунії Віктору Микулі, повідомляється на сторінці МЗС України в соцмережі Facebook у вівторок.

"Посол України висловив вдячність за незмінну підтримку Румунією територіальної цілісності, суверенітету нашої держави, а також жорстку позицію щодо необхідності збереження санкцій проти РФ до виконання нею Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорили порядок денний двосторонніх контактів на найближчу перспективу, зокрема проведення українсько-румунської Спільної комісії з питань економічного, промислового, наукового та технічного співробітництва та Змішаної міжурядової українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, що належать до національних меншин.

"Висловлена ​​обопільна налаштованість на подальшу активізацію двостороннього діалогу в інтересах обох держав", - додали в МЗС України.