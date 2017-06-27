Події

20:40 27.06.2017

В Одесі через вірус Petya частково заблоковано роботу міської ради, а також кількох приватних компаній

Вірус Petya, який атакував учора комп'ютерні системи в Україні та РФ, в Одесі частково заблокував роботу Одеської міськради.

Як повідомляє журналістам прес-секретар міської ради Наталія Мальцева, у міській раді працюють всі сервери та робочі місця під керуванням операційної системи Linux, зокрема офіційний сайт, служба 15-35, система центру надання адміністративних послуг тощо. Кілька робочих комп'ютерів, під’єднаних до локальної мережі під керуванням операційної системи Microsoft, не працюють.

В Одеській обладміністрації кореспондента "Інтерфакс-Україна" запевнили, що на їхню роботу вірус не вплинув.

Як стало відомо кореспонденту "Інтерфакс-Україна" від власних джерел, у результаті дії вірусу також можуть не працювати кілька приватних компаній Одеси. Передусім, філії та підрозділи всеукраїнських підприємств та організацій: служби доставки, автосервісні центри, філії банків, магазинів та ін. Також певних проблем через вірус зазнають співробітники ПАТ "Одесагаз" та ПАТ "Одесаобленерго". Однак масштабу своїх проблем співрозмовники агентства назвати не змогли, а офіційних коментарів компанії не надавали.

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