Ситуація навколо кібератаки контрольована, ряд сайтів відновив роботу

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) підкреслюють, що ситуація в зв'язку з масштабною кібератакою, що сталася у вівторок, знаходиться під контролем, деякі сайти вже відновили роботу.

"В даний час ситуація взята під контроль. Жоден державний е-ресурс, захищений загальним контуром кіберзахисту, реалізованим Держспецзв'язку в системі захищеного доступу до Інтернету, не постраждав. Чи не зазнали пошкоджень або інші несанкціоновані дії і електронні державні реєстри країни", - повідомляє прес -служба Держспецзв'язку у вівторок ввечері.

У відомстві зазначили, що на практиці відпрацьовано протокол швидкого реагування, завдяки чому вдалося зупинити поширення в державному секторі шкідливого програмного забезпечення з робочою назвою PetyaRansomware (Petya.А), схожого за функціями до шифрувальник WannaCry.

Крім того, у співпраці з міжнародними командами реагування на кіберінціденти нейтралізуються джерела кіберзагроз за межами України.

В даний час відновлено роботу сайтів Кабінету міністрів України, ряду інших державних інституцій, доступ до яких був тимчасово обмежений.

У Держспецзв'язку також дають рекомендації щодо запобігання та протидії кібератакам, а також для підвищення рівня захисту інформаційних ресурсів (http://cert.gov.ua/pdf/Rec0301.pdf).