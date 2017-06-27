Макрон і Трамп домовилися вдарити спільно в разі хімічної атаки в Сирії

Президент Франції Еммануель Макрон і його американський колега Дональд Трамп в ході телефонної розмови домовилися дати спільну відповідь в разі хімічної атаки в Сирії. Про це повідомили у вівторок в Єлисейському палаці.

Макрон також запросив Трампа відвідати урочистий парад, який пройде в Парижі 14 липня, в День взяття Бастилії, відзначається в повідомленні.

Раніше французький лідер заявив, що в тому випадку, якщо в Сирії відбудуться хімічні атаки, Франція в односторонньому порядку може завдати авіаудари по об'єктах в країні.

Як повідомлялося, США також пригрозили президенту Сирії, що в разі нової хімічної атаки він "заплатить високу ціну".

"Як ми раніше заявляли, США знаходяться в Сирії для знищення" Ісламської держави "(терористична організація, заборонена в РФ - ІФ) в Іраку і Сирії. Однак якщо пан Асад зробить ще одне масове вбивство із застосуванням хімічної зброї, він і його військові заплатять високу ціну ", - говорилося в заяві прес-секретаря Білого дому, поширеному в понеділок увечері.