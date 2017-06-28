Рух транспорту на вул. Богдана Хмельницького частково обмежать

На час ремонтних робіт з 28 червня по 5 липня буде частково обмежено рух на вул. Б. Хмельницького в Києві, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"З 28 червня по 5 липня (щодня з 9:00 до 17:00) у зв'язку з укладанням на бруківці червоно-білого переходу частково обмежать рух транспорту на вул. Б. Хмельницького (біля будинку №56)", - йдеться в повідомленні на сайті мерії з посиланням на КК "Київавтодор".

Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.