Вертоліт атакував будівлю Верховного суду Венесуели

Поліцейський вертоліт зробив невдалу атаку на будівлю Верховного суду Венесуели, повідомив президент країни Ніколас Мадуро.

У виступі по державному телебаченню він заявив, що в ході атаки на будівлю з вертольота було скинуто гранату, яка не розірвалася.

За його словами, спеціальні служби ведуть пошук терористів.

Н. Мадуро заявив, що для затримання групи співробітників спецслужб, які скинули гранати на будівлю верховного суду країни, задіяний спецназ.

За уточненою інформацією, група співробітників венесуельських спецслужб викрала поліцейський вертоліт, зробила проліт над столицею і скинула кілька гранат на будівлю верховного суду, а також відкрила вогонь з автоматичної зброї.

Під час польоту вони розгорнули плакат, що закликає до непокори, що підтверджується опублікованими фото- і відеозаписами.