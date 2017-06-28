28 червня відкриється оновлений сквер в Солом'янському районі Києва

У середу буде відкрито оновлений сквер на розі вулиць Преображенської і Олексіївської в Солом'янському районі столиці, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"28 червня о 16:00 в столиці, на розі вулиць Преображенської і Олексіївської, відкриють оновлений сквер", - йдеться в повідомленні на сайті мерії у вівторок.

У КМДА зазначили, що участь у відкритті візьмуть: генеральний директор КО "Київзеленбуд" Михайло Наконечний, депутат Київської міської ради Андрій Андрєєв і представники громадськості.

На території скверу влаштовано 32 кв. м доріжок з ФЕМ 1850 кв. м газону, встановлено ​​сучасну спортивну площадку площею 225 кв. м, 2 сміттєвих контейнера, а також влаштовано живу огорожу зі спіреї Вангутта - 220 пог. м.

Сквер на розі вулиць Преображенської і Олексіївської площею 0,47 га знаходиться на балансі та обслуговуванні КП СЗН Солом'янського району.

Він був створений в 60-і роки 20 століття під час розвитку території району Олександрівська слобідка.