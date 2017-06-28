Меркель закликає відновити переговори про вільну торгівлю між ЄС та США

Канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) і міністр торгівлі США Уілбур Росс виступили за нову спробу проведення переговорів між Брюсселем і Вашингтоном про зону вільної торгівлі. Відповідну заяву Меркель зробила у вівторок, 27 червня, під час засідання економічної ради очолюваного нею Християнсько-демократичного союзу.

Без структурованих переговорів складності в торгівлі не зможуть бути подолані. "І тому я висловлююся на користь того, щоб дійсно запустити переговори про вільну торгівлю, і паралельно вирішити ряд інших проблем", - заявила Меркель.

Уілбур Росс, який звернувся до присутніх по відеозв'язку, повідомив, що Євросоюз уклав торговельні угоди з Канадою і Мексикою, проте із США - ні. Одночасно з цим Росс повідомив, що у Вашингтоні мають намір боротися з "демпінговим імпортом". За заявою американського міністра, США, як найбільший імпортер в світі, також є найбільшою "жертвою незаконних операцій".

Торкаючись теми торгівлі між ЄС і США, Росс вказав на дисбаланс. Крім цього, на думку міністра, експорт енергоносіїв в Європу слід полегшити, наприклад, експорт зрідженого природного газу. Раніше Росс висловлював сподівання на знаходження спільного рішення, завдяки якому обсяг торгівлі між США і ЄС зросте, а торговий дефіцит США - знизиться.

Раніше у вівторок Уілбур Росс несподівано скасував свій візит до ФРН, де у нього повинна була відбутися зустріч з німецьким міністром економіки і енергетики Бригіттою Ципріс (Brigitte Zypries). За даними dpa, причиною скасування візиту стало раптове запрошення на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Переговори Євросоюзу і США про укладення угоди про трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство (TTIP) велися більше трьох років з 2013 року. Після приходу до влади в США Дональда Трампа і без того складний переговорний процес був заморожений. У січні США вийшли з договору про транстихоокеанське партнерство (TPP).