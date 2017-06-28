У ніч напередодні Дня Конституції на чергування заступили посилені наряди поліції Донеччини

У ніч на середу в великих містах Донеччини для забезпечення порядку напередодні та під час святкування Дня Конституції України були посилені загони правоохоронців, повідомили в Головному управлінні Нацполіціі Донецької області.

"Завтра в великих містах Донеччини заплановано проведення близько 20 урочистих масових заходів. Щоб свято пройшло спокійно, поліцейські, за розпорядженням заступника голови Нацполіціі В'ячеслава Аброськіна, вже зараз вживають заходів безпеки. Всі підрозділи поліції прифронтового регіону пройшли інструктаж і готові реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні на сайті відомства у вівторок ввечері.

В рамках підготовки до святкування Дня Конституції України збільшено кількість нарядів на вулицях міст і блокпостах. У заходах задіяно максимальну кількість особового складу, щоб не допустити скоєння злочинів і дестабілізації ситуації в святковий день.

До забезпечення безпеки людей залучені працівники кримінальної поліції, бійці корду і роти особливого призначення ГУНП в Донецькій області.

У прифронтовому Маріуполі з числа працівників обласного главку створені додаткові мобільні групи, які будуть патрулювати всі райони міста.

Правоохоронці будуть акцентувати свою увагу на виявленні нелегальної зброї і боєприпасів, затримання учасників незаконних збройних формувань і розшукуваних злочинців, перевірці осіб, які переміщуються вночі.

Поліція також взяла під охорону стратегічні об'єкти і основні транспортні розв'язки. Траси в авторежимі патрулюють співробітники відділу по забезпеченню безпеки дорожнього руху.

Поліція Донеччини звертається до громадян з розумінням поставитися до посилених заходів безпеки.