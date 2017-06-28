Події

08:43 28.06.2017

Ціни на нафту Brent знижуюються на даних API про зростання запасів в США

Нафта дешевшає в ході азіатських торгів у середу після чотирьох сесій підвищення цін, трейдери стурбовані даними Американського інституту нафти (API) про збільшення її товарних запасів в США, пише The Wall Street Journal.

Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:05 кск опустилася на 9 центів (0,19%) - до $ 46,56 за барель.

Серпневий контракт на нафту WTI на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $ 0,17 (0,38%) - до $ 44,07 за барель.

У вівторок обидві марки продемонстрували активне зростання цін, Brent піднялася на $ 0,82 (1,8%), до $ 46,65 за барель, WTI - на $ 0,86 (2%), до $ 44,24 за барель.

За оцінками API, нафтові резерви США за тиждень, що завершився 23 червня, поповнилися 851 тис. барелів, тоді як ринок розраховував на їх скорочення в результаті припинення частини операцій в Мексиканській затоці через тропічний ураган "Сінді".

Запаси бензину в США, за даними API, виросли на 1,4 млн барелів, дистилятів - на 678 тис. барелів.

Разом з тим аналітики, опитані S & P Global Platts, очікують, що міністерство енергетики США в середу повідомить про скорочення товарних запасів нафти на 3,25 млн барелів за минулий тиждень.

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