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08:55 28.06.2017

Ердоган заявив про можливість проведення нової військової операції проти курдів на півночі Сирії

Туреччина готова провести нову велику військову операцію на півночі Сирії і навіть включити в свою зону контролю міста Манбідж і Ракку, щоб не допустити появи там курдської держави, заявив кореспонденту газети "Известия" президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

"Зараз в Сирії йдуть негативні процеси. Якщо це призведе до виникнення загрози для наших кордонів, ми відреагуємо так само, як в ході операції "Щит Євфрату", - підкреслив турецький лідер, відповідаючи на питання видання після зустрічі з сирійськими біженцями в місті Харан на південному сході Туреччини.

За словами Р.Ердогана, "раніше Анкара висловлювала готовність звільнити від ісламських радикалів Манбідж і Ракку, проте західні партнери по коаліції вважали за краще зробити ставку на курдські формування".

Турецький президент також висловив жаль, що країни, які є стратегічними партнерами Анкари, "діють заодно з терористами" з курдських організацій "Партії демократичного союзу" (PYD) і її військового крила "Загонів народної самооборони" (YPG).

Видання повідомляє, що "заяви Р.Ердогана викликали занепокоєність в Москві і Вашингтоні".

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