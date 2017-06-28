Порошенко, Гройсман та Турчинов привітали співгромадян із Днем Конституції

Президент України Петро Порошенко заявив, що Конституція України має унікальні історичні корені, оскільки Конституція Пилипа Орлика 1710 року складалася як республікансько-демократичний маніфест, коли в світі ще домінували абсолютні монархії.

"Конституція України хоч і відносно молода, але має унікальні історичні корені. У квітні 1710 року, коли в світі ще домінували абсолютні монархії, до американської Війни за незалежність і до Великої французької революції залишалися десятки років, наші предки вже склали по суті республікансько-демократичний маніфест. Маніфест, який на багато років випереджав свій час", - написав П.Порошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у своєму привітанні з нагоди Дня Конституції на сторінці у Facebook також зазначив, що Основний закон України свідчить, що "українці живуть у вільній, незалежній, демократичній країні".

"Упевнений, нашу сильну європейську державу очікує успіх", - наголосив прем'єр.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, вітаючи співгромадян з Днем Конституції, сказав, що в Основному законі України, ухваленому понад 20 років тому (у 1996 році), чітко зафіксовано, що Україна - унітарна, суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава - рівноправний член світового співтовариства.

"Саме таку державу ми будуємо! І всі спроби російської недоімперії військовими діями, терактами, кібератаками або іншими агресивними діями зупинити нас на цьому шляху - приречені", - написав О.Турчинов на своїй сторінці у сщцмережі Facebook.

За його словами, лише сильна національна держава здатна забезпечити захист і розвиток України.

"В основі цієї держави має бути закон, один для всіх без винятків і обмежень. Рівність прав, рівність обов'язків, рівність відповідальності за власну країну. Саме за це ми стояли на Майдані, саме за це віддають життя кращі українці! Розсиплються, як замки з піску, імперії, зникнуть диктатори, а Україна була, є і буде ", - написав секретар РНБО.