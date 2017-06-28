Події

11:16 28.06.2017

Порошенко, Гройсман та Турчинов привітали співгромадян із Днем Конституції

Президент України Петро Порошенко заявив, що Конституція України має унікальні історичні корені, оскільки Конституція Пилипа Орлика 1710 року складалася як республікансько-демократичний маніфест, коли в світі ще домінували абсолютні монархії.

"Конституція України хоч і відносно молода, але має унікальні історичні корені. У квітні 1710 року, коли в світі ще домінували абсолютні монархії, до американської Війни за незалежність і до Великої французької революції залишалися десятки років, наші предки вже склали по суті республікансько-демократичний маніфест. Маніфест, який на багато років випереджав свій час", - написав П.Порошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у своєму привітанні з нагоди Дня Конституції на сторінці у Facebook також зазначив, що Основний закон України свідчить, що "українці живуть у вільній, незалежній, демократичній країні".

"Упевнений, нашу сильну європейську державу очікує успіх", - наголосив прем'єр.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, вітаючи співгромадян з Днем Конституції, сказав, що в Основному законі України, ухваленому понад 20 років тому (у 1996 році), чітко зафіксовано, що Україна - унітарна, суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава - рівноправний член світового співтовариства.

"Саме таку державу ми будуємо! І всі спроби російської недоімперії військовими діями, терактами, кібератаками або іншими агресивними діями зупинити нас на цьому шляху - приречені", - написав О.Турчинов на своїй сторінці у сщцмережі Facebook.

За його словами, лише сильна національна держава здатна забезпечити захист і розвиток України.

"В основі цієї держави має бути закон, один для всіх без винятків і обмежень. Рівність прав, рівність обов'язків, рівність відповідальності за власну країну. Саме за це ми стояли на Майдані, саме за це віддають життя кращі українці! Розсиплються, як замки з піску, імперії, зникнуть диктатори, а Україна була, є і буде ", - написав секретар РНБО.

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