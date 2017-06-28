Порошенко очікує від парламенту ухвалення процесуальних норм для забезпечення роботи нового Верховного Суду
Президент України Петро Порошенко заявив, що очікує від Верховної Ради України ухвалення найближчим часом процесуальних норм для забезпечення роботи нового Верховного Суду країни.
"Старт роботи найвищого суду в системі судоустрою є нашим головним пріоритетом на наступні тижні та місяці", - сказав він на урочистих заходах з нагоди Дня Конституції України в середу в Києві.
П.Порошенко нагадав, що в минулому році запропонував Верховній Раді внести зміни до Конституції України в сфері реформи правосуддя, і парламент їх прийняв.
Він повідомив, що нещодавно завершиться конкурс до Верховного Суду, проте потрібно ще прийняти нові процесуальні норми в цій сфері.
"Конкурс перебуває на завершальному етапі, але він вимагає нових процесуальних норм і правил, і я сподіваюся, що найближчим часом Верховна Рада прийме відповідні законопроекти, і ми отримаємо повне перезавантаження Верховного Суду України, який забезпечить незалежність і неупередженість права", - сказав П. Порошенко.