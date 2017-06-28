Україна готує конференцію країн "Нормандського формату"

Україна має намір організувати конференцію країн-членів "Нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває в Італії з дводенним робочим візитом.

"Україна має намір організувати конференцію країн-членів "Нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі", - йдеться в повідомленні на сайті Радіо Свобода у вівторок увечері із посиланням на заяву глави українського МЗС у Римі.

На прес-конференції у зовнішньополітичному відомстві Італії, П. Клімкін повідомив, що телефонна конференція між головними представниками України, Росії, Німеччини та Франції має відбутися найближчим часом, "йдеться про найближчі дні".

За словами глави зовнішньополітичного відомства України, на телефонну дискусію Київ "виносить чітке питання: Росія більше не повинна мати можливості порушувати Мінські угоди".

"Москва має припинити обстріли, вивести нерегулярні війська, дозволити контроль з боку ОБСЄ на всій території Донбасу, зокрема й на українсько-російському кордоні, звільнити полонених і сприяти проведенню вільних виборів", - заявив П.Клімкін у Римі.