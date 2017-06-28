"Бориспіль" у зв'язку з кібератакою оновлює центральне табло в ручному режимі, проблем з обслуговуванням пасажирів немає

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у зв'язку з хакерською атакою відключив головний сервер і оновлює центральне інформаційне табло в ручному режимі через кожні 15 хвилин, проблем з обслуговуванням пасажирів немає, заявив перший заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне.

"Зараз ми працюємо практично без центрального сервера. Авіакомпанії працюють у своїх системах в автономних режимах. Інформування пасажирів - центральне табло оновлюється в ручному режимі кожні 15 хвилин. Також на сайті і на Facebook-сторінці підприємства здійнюється відеотрансляція з центрального табло аеропорту. У нас не включений головний сервер, тому вся система інформування пасажирів відбувається в ручному режимі. Усі інші системи працюють. Ніяких проблем у роботі підприємства, пов'язаних з обслуговуванням пасажирів, немає", - сказав Дихне в ефірі телеканалу "112.Україна" у середу.

Він зазначив, що на роботу, пов'язану з обслуговуванням пасажирів, вірус не вплинув. "Змінилася система роботи підприємства - ми перейшли на роботу за планом "Б", який був підготовлений для такої ситуації. Після того як півроку тому був схожий вірус, ми зробили висновки, відпрацювали заходи, як діяти в такій ситуації", - розповів перший заступник гендиректора аеропорту.

Як повідомлялося, напередодні ввечері через хакерську атаку Міжнародний аеропорт "Харків" також тимчасово перейшов на реєстрацію в ручному режимі. Так, реєстрація на рейси в аеропорту тимчасово відбувається в ручному режимі, в усьому ж іншому аеропорт працює в штатному режимі.