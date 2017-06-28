Масштабну кібератаку на мережі органів української влади зупинено

Хакерську атаку на корпоративні мережі та мережі органів української влади, що сталася у вівторок, 27 червня, зупинено, ситуація перебуває під повним контролем фахівців із кібербезпеки, повідомили в Кабінеті Міністрів України.

"Все стратегічні підприємства, зокрема підприємства із гарантування безпеки держави, працюють у штатному режимі", - повідомляє в середу прес-служба українського уряду.

Як поінформували в Кабміні, зараз фахівці з кібербезпеки працюють над відновленням втрачених даних.

У вівторок, 27 червня, через кібернапади фахівці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України звернулися до всіх суб'єктів критичної інфраструктури та особливо до установ державного сектору, з вимогою забезпечити кіберзахист ІТ-систем і поширили рекомендації із протидії атакам.

Як повідомлялося, у вівторок. 27 червня, до Національної поліції України надійшли 22 повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів.