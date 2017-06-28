До розгляду справи про будівництво Керченського мосту залучатимуть як українських, так і іноземних фахівців

До розслідування факту порушення правил екологічної безпеки при будівництві Керченського мосту прокуратура Автономної Республіки Крим залучить національних та іноземних фахівців.

"Сьогодні, 27 червня, під головуванням прокурора Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедова відбулася нарада з представниками Головного управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополя, Регіонального центру прав людини, експертами в сфері екології та співробітниками прокуратури щодо документування фактів порушення правил екологічної безпеки при будівництва транспортного переходу до півострова Крим через Керченську протоку в рамках кримінального провадження", - йдеться в повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Під час наради були озвучені основні напрями, за якими проводяться слідчі дії в цьому проваджені і відзначено їх активізацію, зокрема для недопущення знищення рідкісних видів живих організмів, занесених до Червоної книги.

Серед основних напрямів розгляду: проведення всіх необхідних експертиз; визначення збитків, завданих Україні унаслідок будівництва об'єкта, що може призвести до серйозної небезпеки для екології Чорного і Азовського морів, а також збирання доказів порушення норм міжнародного морського права для подальшого їх розгляду в міжнародних судових інстанціях.

"З огляду на особливості нашої роботи, в рамках розслідування кримінального провадження ми залучатимемо не лише українських фахівців у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, а звертатимемося і до іноземних організацій, таких як Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) та інших. Неузгоджене будівництво моста не повинно знищити унікальну флору і фауну Чорного і Азовського морів. У свою чергу, суб'єкти господарської діяльності, які причетні до зведення мосту, мають відповідати за свої дії", - зазначив Г.Мамедов.