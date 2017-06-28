У Львові відкриють "сміттєві" ваги для фіксації тоннажу вивезених відходів

У різних районах Львова протягом двох тижнів відкриють троє вагів для зважування сміття, що вивозитимуть з міста, повідомили у Львівській міській раді.

"Тоннаж сміття, яке вивозиться на поховання зі Львова на полігони в інші міста, зважуватимуть. Сміттєві ваги будуть розташовані в різних районах міста - це надасть можливість зручно зважувати відходи, що відправлятимуть за різними напрямками. Зокрема, на вул. Шевченка, на Сихові та на ЛКП "Збиранка" вже готують до введення в експлуатацію троє сміттєвих ваг", - йдеться в повідомленні на сайті мерії у вівторок ввечері.

Сміттєві ваги будуть пристосовані для машин, які вивозять відходи. З ЛКП "Збиранка" машини зі зваженими відходами їхатимуть на північ у напрямку Великих мостів, Сокаля, Червонограда, Буська та Бродів. З вул. Шевченка, після зважування, відходи вивозитимуть на захід - у бік Новояворівська. З "Шувару" машини їхатимуть у південному напрямку - в сторону Миколаєва, Борислава та Самбора.

"Наразі завершуються роботи зі встановлення ваг на ЛКП "Збиранка" - калібрування і пуско-налагоджувальні роботи. Наступного тижня такі ж роботи ми завершимо на Сихові, на "Шуварі". І троє ваг готові. Будь-яка машина, яка їде за цими напрямками, приїде, зважить і поїде на полігон", - повідомив директор департаменту з питань поводження з відходами ЛМР Іван Рудницький.

Комплексні роботи над кожними зі сміттєвих ваг коштують близько 50 тис. грн. Комплекс робіт передбачає як механічні доопрацювання, так і встановлення програмного забезпечення. На Сихові і на вул. Шевченка ці роботи були виконані за рахунок власників підприємств, де встановлені ваги.

"Ваги тут встановлено давно, пройшли техобслуговування. Ваги - виробництва львівського підприємства "Техноваги". Максимальна вага, яку ми можемо зважити - це 60 тонн", - уточнив І.Рудницький.

Крім того, "Галичкабель" за свій рахунок розробив програмне забезпечення, поставив відеоспостереження. У режимі онлайн можна спостерігати за визначенням ваги і побачити номери машини, яка приїхала на зважування. Наразі функція працює в тестовому режимі. Оператор зважуватиме та відправлятиме далі. Вартість послуг, які планують надавати, залежатиме від кількості машин. "Договір із містом ще в процесі розробки - працюють над умовами кількості машин, щоб зробити розрахунки. Щойно підпишемо договір - працюємо. З ранку і до вечора тут буде оператор і охорона. Вони працюватимуть щодня позмінно", - розповів власник підприємства "Галичкабель", голова комісії інженерного господарства, транспорту, зв'язку та житлової політики ЛМР Остап Доскіч.

За словами І.Рудницького, необхідність встановлення сміттєвих ваг була мотивована і тим, що є певна недовіра до того, скільки сміття виробляє Львів, що перевізники завищують обсяги. Тому, щоб не було ніяких спекуляцій, вирішили встановити троє ваг для зважування відходів.

"Машина, яку сьогодні зважили, містила 10 тонн відходів. Її реальна вага є 12 тонн, разом зі сміттям ваги показали 22 тонни. Дуже легко ми можемо зважити 50 машин, відповідно, без проблем ми можемо вивезти 500 тонн сміття зі Львова. Було б куди", сказав він.

І.Рудницький наголосив, що потрібно точно знати, скільки кожен полігон приймає тонн відходів на день. "Якщо ми це знаємо, розподілимо полігони між перевізниками і кожен перевізник знає куди і скільки везе. Однак лише половину сміття ми можемо вивезти на полігони Львівської області, а для другої половини треба шукати місця за межами області", - додав він.