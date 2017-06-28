Події

12:32 28.06.2017

Системи операційної діяльності "Укрзалізниці" від кібератаки не постраждали

ПАТ "Укрзалізниця" повідомляє, що системи, які відповідають за операційну діяльність компанії, у результаті хакерської атаки не постраждали, свою роботу "Укрзалізниця" не припиняла.

"Вчора інформаційні системи "Укрзалізниці" зазнали впливу масованої хакерської атаки. Системи, які відповідають за операційну діяльність "Укрзалізниці", не постраждали", - зазначено в повідомленні компанії на сторінці в соцмережі Facebook у середу.

За інформацією "Укрзалізниці", було заражено переважно комп'ютери з програмним забезпеченням (ПЗ) M.E.Doc і системи бухгалтерського обліку, які були пов'язані з M.E.Doc, проте їхня кількість незначна.

"Також є деякі питання із зарахуванням коштів через електронні канали у вантажовідправників через проблеми з банками, які також зазнали впливу хакерської атаки", - поінформували в компанії.

Повідомляється, що мінімізувати наслідки впливу хакерської атаки вдалося завдяки заходам, затвердженим за наслідками аналізу атаки на інформаційно-телекомунікаційну систему "Укрзалізниці", що відбулася в грудні 2016 року.

"ІТ-фахівці разом з фахівцями з кібербезпеки оперативно локалізували вогнища атаки. Робота "Укрзалізниці" не припинялася. "Укрзалізниця" працює в штатному режимі", - зазначено в повідомленні.

Раніше цього ж дня в Кабінеті Міністрів України повідомили, що хакерську атаку на корпоративні мережі і мережі органів української влади, що сталася у вівторок, 27 червня, зупинено, ситуація перебуває під повним контролем фахівців з кібербезпеки.

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