Ситуація з водопостачанням Торецька загрожує гуманітарною катастрофою

Українська сторона СЦКК повідомляє, що в місті Торецькому Донецької області склалося вкрай важка ситуація з водопостачанням, в.о мера міста Юрій Євсіков б'є на сполох, попереджає про можливість гуманітарної катастрофи, інформує прес-центр штабу АТО.

Вода надходить до міста водогоном "Горлівка-Торецьк". Ще на початку 2017 року внаслідок обстрілу з боку бойовиків ОРДО було пошкоджено ділянку водоводу, що проходить через лінію зіткнення в районі шахти імені Гагаріна. За розрахунками комунальних служб Торецька на землю щодня виливається близько 15 тис кубометрів води. Через це в місті введено жорсткий графік водопостачання: майже 35 тис. жителів отримують воду лише дві години на добу, до селищ Північне і Залізна воду подають лише на дві години щодві доби.

З підвищенням температури повітря витрати води значно зросли і ситуація погіршилася. У багатоповерхівках у центральній частині Торецька вода доходить лише до другого поверху. За словами Ю. Євсікова в місті може спалахнути епідемія інфекційних захворювань. Міська СЕС готується днями закрити всі дитячі садки. Співробітники ДСНС підвозять воду в цистернах, але її вистачає лише для крайніх потреб.

З початку 2017 р. комунальники Торецька надіслали 6 заявок на виконання ремонтно-відновлювальних робіт на водогоні, щодо кожної з яких українська сторона СЦКК у найкоротші терміни отримала гарантії безпеки від сил АТО. Російській стороні були направлені відповідні звернення СЦКК щодо сприяння в отриманні письмових гарантій безпеки від представників ОРДО. Останню, шосту заявку відправили кілька днів тому.

Українська сторона СЦКК також намагається привернути увагу місії ОБСЄ і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Як запевняє Ю. Євсіков, для обстеження і ремонту водогону вистачить лише одного літнього світлового дня Але навіть і на цей час бойовики ОРДО не хочуть забезпечити "режим тиші", незважаючи і на те, що з 24 червня в зоні АТО оголошено перемир'я на період збору врожаю.