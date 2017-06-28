Події

12:53 28.06.2017

Під АП сталася сутичка вкладників банку "Михайлівський" і поліції

У Києві біля будівлі Адміністрації президента під час акції вкладників банку "Михайлівський" сталася сутичка мітингувальників із правоохоронцями, на одного з учасників акції складено адміністративний протокол.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", менше 100 осіб прийшли під стіни Адміністрації президента з наміром домогтися зустрічі представників вкладників з главою держави.

Спочатку акція була мирною. Потім, як повідомляє "Громадське ТБ", мітингувальники спробували прорватися до Адміністрації президента, однак шлях їм перегородили кордони правоохоронців.

За словами вкладників, поліція затримала Олександра Горбачова, керівника групи вкладників "Михайлівського" з Кам'янського. На місце події прибули три машини швидкої допомоги, повідомляє "Громадське ТБ".

Як розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар ГУ Національної поліції України в м. Києві Оксана Блищик, на одного з учасників акції вкладників "Михайлівського" склали адмінпротокол за ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - "дрібне хуліганство".

"Доправили до райвідділу, склали (адмінпротокол - ІФ) і відпустили, тобто, не затримували", - повідомила О.Блищик.

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