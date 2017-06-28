У США розробляють пластир із вакциною від грипу для тих, хто боїться уколів

Пластир із вакциною проти грипу, який у недалекому майбутньому може замінити звичні уколи, пройшов перший етап клінічних випробувань у США. Результати були опубліковані в медичному журналі The Lancet.

Винахід учених з університету штату Джорджія та університету Еморі може з'явитися в продажу в США через кілька років, повідомляє BBC. Наразі вони працюють над аналогічними продуктами з вакцинами від кору, краснухи, поліомієліту.

Пластир містить капсулу з вакциною, а на тому його боці, що прилягає до шкіри, розташовані ряди мікроголок. Голки вводять вакцину під верхній шар шкіри і розчиняються.

На думку авторів проекту, він може допомогти людям, які бояться уколів, і полегшить процедуру для маленьких дітей. Пластир досліджували на ста добровольцях, частині з яких паралельно робили звичайні уколи. Уколи виявилися набагато більш болісними, а у тих, на кому випробовували лише пластир, побічні ефекти не виходили за рамки легкого свербіння.

Як захист від грипу на 12 місяців пластир виявився настільки ж ефективним, як і традиційна ін'єкція. Понад 70% учасників клінічного випробування сказали, що в подальшому воліли б робити вакцинацію за допомогою пластиру.

Крім того, новинка може допомогти під час масової вакцинації в бідних країнах, оскільки пластир є набагато дешевшим і може зберігатися практично в будь-яких умовах - його не треба класти в холодильник.

Голки рочиняються, і це надає можливість без небезпеки викидати пластир зі звичайними побутовими відходами.

У Великобританії рекомендують проводити щорічну вакцинацію дітей, вагітних, літніх людей та інших вразливих категорій населення. Однак минулої зими менше 50% вагітних і близько 70% пенсіонерів скористалися програмами вакцинації, пише The Telegraph. Хтось боїться голок і уколів, у когось не знайшлося часу на візит до лікаря.