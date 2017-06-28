Події

13:15 28.06.2017

Росіяни вважають головним джерелом військової загрози США та Україну

Потенційним джерелом військової загрози громадяни Росії називають насамперед США (63% серед тих, хто вважає, що загроза військового нападу існує) та Україну (31%), повідомив Всеросійський центр дослідження громадської думки (ВЦДГД).

Далі в списку йдуть НАТО (7%), Китай (5%), Великобританія (4%), ІДІЛ(4%), Сирія і Німеччина (по 3%), показало всеросійське телефонне опитування, проведене 16-17 червня серед 1200 респондентів.

При цьому в складній ситуації союзницьку підтримку респонденти очікують переважно від Китаю (41%), Білорусі (25%) і Казахстану (18%).

"Країни колишнього СРСР за сумою відповідей набирають близько 20%. Є й ті, хто розраховує на підтримку з боку США і України, проте таких небагато - по 2%. На думку кожного десятого (10%), шукати допомоги у разі військового нападу нам немає в кого", - сказали у ВЦДГД.

Коментуючи дані дослідження, гендиректор ВЦДГД Валерій Федоров зазначив, що "сподівання на нормалізацію російсько-американських відносин, що з'явилися у наших співвітчизників з обранням Дональда Трампа президентом США, наразі не справджуються".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У зоні АТО підірвали автомобіль зі співробітниками СБУ

ЄНП виключила Аграмунта зі своєї групи в ПАРЄ

Під АП сталася сутичка вкладників банку "Михайлівський" і поліції

Масштабну кібератаку на мережі органів української влади зупинено

Порошенко очікує від Ради скасування депутатської недоторканності

ОСТАННЄ

Військова прокуратура розшукує очевидців вибуху автомобіля офіцера ГУР Шаповала

Депутат Фріз: Затримання російського найманця є важливим доказом безпосередньої участі Росії у війні на Донбасі

Кіберполіція та СБУ працюють над ліквідацією наслідків кібератаки - Шкіряк

Прокуратура вимагає повернути державі незаконно приватизовані та передані під дачну забудову землі санаторію під Харковом

Столтенберг назвав пропорційним розміщення 4 тис. військових у країнах Балтії і Польщі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА