Росіяни вважають головним джерелом військової загрози США та Україну

Потенційним джерелом військової загрози громадяни Росії називають насамперед США (63% серед тих, хто вважає, що загроза військового нападу існує) та Україну (31%), повідомив Всеросійський центр дослідження громадської думки (ВЦДГД).

Далі в списку йдуть НАТО (7%), Китай (5%), Великобританія (4%), ІДІЛ(4%), Сирія і Німеччина (по 3%), показало всеросійське телефонне опитування, проведене 16-17 червня серед 1200 респондентів.

При цьому в складній ситуації союзницьку підтримку респонденти очікують переважно від Китаю (41%), Білорусі (25%) і Казахстану (18%).

"Країни колишнього СРСР за сумою відповідей набирають близько 20%. Є й ті, хто розраховує на підтримку з боку США і України, проте таких небагато - по 2%. На думку кожного десятого (10%), шукати допомоги у разі військового нападу нам немає в кого", - сказали у ВЦДГД.

Коментуючи дані дослідження, гендиректор ВЦДГД Валерій Федоров зазначив, що "сподівання на нормалізацію російсько-американських відносин, що з'явилися у наших співвітчизників з обранням Дональда Трампа президентом США, наразі не справджуються".