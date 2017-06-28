Гвинтокрил атакував будівлю Верховного суду Венесуели

Поліцейський гелікоптер здійснив невдалу атаку на будівлю Верховного суду Венесуели, повідомив президент країни Ніколас Мадуро.

У виступі на державному телебаченні він заявив, що під час атаки на будівлю з вертольота скинули гранату, яка, на щастя, не розірвалася.

За його словами, спеціальні служби шукають терористів.

Н. Мадуро заявив, що для затримання групи співробітників спецслужб, які скинули гранати на будівлю Верховного суду країни, задіяно спецназ.

За уточненою інформацією, група співробітників венесуельських спецслужб викрала поліцейський вертоліт, здіснила політ над столицею і скинула кілька гранат на будівлю Верховного суду, а також відкрили вогонь з автоматичної зброї.

Під час польоту вони розгорнули плакат із закликом до непокори, що підтверджують численні фотографії та відеозаписи.