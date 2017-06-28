Події

13:28 28.06.2017

Зі Львова за шість днів вивезли 1,7 тис. тонн сміття

Зі Львова протягом шести днів вивезли 1765 тонн сміття, повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

"Львівська ОДА координує вивезення сміття зі Львова вже шість днів. За цей час вдалося відвантажити на полігони області 1765 тонн відходів", - повідомляє прес-служба з посиланням на керівництво департаменту розвитку та житлово-комунального господарства Львівської ОДА в середу.

За підрахунками ОДА, це становить 42% від загальної кількості переповнених сміттєвих майданчиків міста.

Раніше міська влада Львова повідомляли, що в місті накопичилося понад 11 тис. тонн сміття.

Як повідомлялося, міський голова Львова Андрій Садовий погодився з пропозицією голови Львівської ОДА тимчасово передати в управління обласної влади функції вивезення та утілізіаціі відходів зі Львова. Відповідний проект рішення погодив виконком і в четвер, 29 червня, його винесуть на розгляд Львівської міської ради.

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